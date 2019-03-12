Логотип для мобильного приложения

Добрый день! Необходимо разработать авторский логотип для онлайн-школы личностного роста. Логотип должен быть уникальным, т.е. не скачанным с интернета. Сориентируйте, пожалуйста, по цене и срокам выполнения. А также хотелось бы видеть образцы Ваших работ, чтобы иметь представление ...