Добрый день. Нужно разработать логотип и айдентику компании. Дизайн сайта и сам сайт. [b]«Территориядизайна»[/b] предоставляет услугу полной комплектации дизайн-проектов. Специалисты выполняют подбор необходимой мебели (а также изготовление мебели по индивидуальному заказу), подбор осветительных приборов, сантехнических принадлежностей, текстиля и иных ...
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Необходимо разработать логотип для мобильного приложения. Подробности в ЛС.
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