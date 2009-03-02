# 1 — $

Доброго всем дня!

Необходим логотип для Молодежного парламента города. Свежий, живой взгляд на молодых политиков. Попробуйте совместить такой политический официоз и то, что это общественная организация молодежи. В выборе основных цветов и форм не ограничиваю.

Пожалуйста, все предложения только в предложениях к проекту.

С уважением, Тамара

ЗЫ: желающие пройти в конкурс, пожалуйста, добавьте хотя бы пару работ в портфолио)