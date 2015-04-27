Логотип для нового проекта

$50
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Завершен1 заявка151 просмотр

Разработка логотипа для строительной фирмы.

10 лет назад
gudi
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
И второй раз все хорошо.
Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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