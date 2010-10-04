Логотип для обменника электронных валют

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен55 заявок2419 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$20

Обменник занимается вводом и выводом WebMoney и Liberty Reserve.

Нужен строгий логотип, отображающий суть работы обменника - обмен электронных валют по всему миру.

Название обменника profexchange.com, что означает профессиональный обмен.

Цветовая гамма: голубой, синий, серый, стальной.

13 лет назад
Businesslady1
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Победитель конкурса
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
39 минут назад
13 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября
#1
Логотипы и Знаки
Заявки фрилансеров
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
39 минут назад
13 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября
#1
Логотипы и Знаки
  • Похожие заказы

  • Логотип LifeCZ.ru

    $80

    Для форума http://lifecz.ru/ требуется разработать логотип. ВНИМАНИЕ: на существующее оформление не обращаем внимание (это временно) Пожелания: 1. Логотип должен быть выполнен в синих тонах + красный цвет 2. В логотипе должен быть отражен домен LifeCZ.ru и название проекта ...

    Логотипы и Знаки75 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для текстильной компании

    $10

    Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры! Необходимо разработать логотип для сайта текстильной компании. Адрес сайта: http://www.iv-textile.ru/ . Логотип должен гармонично сочетаться с цветовой схемой сайта, отражать род деятельности компании, ну и иметь что-то общее с названием (Орион). Проект низкобюджетный, но без ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип и дизайн визитки

    $80

    Логотип и дизайн визитки Задача: Необходимо отрисовать логотип и дизайн визитки и в формате(в виде) игральной карты. Цель: Создать визитку и логотип, кторые не уходя в пошлость, были бы неким идентификатором. То есть при виде ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен логотип

    Товарищи логомейкеры требуется нарисовать логотип для сайта www.dejurka.info (он пустой пока) Название ресурса следующее: Информационно-социальная сеть сотрудников милиции - ДЕЖУРКА Идея: на ресурсе будет представлена правовая и не только информация + соц сетка для общения. Честно говоря особых ...

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для сайта

    Нужно нарисовать красивый логотип для сайта "Фильмы Онлайн". В приложении часть шапки сайта, лого будет располагаться в центральной зеленой области. Логотип нужен из простых - картинка и красиво написанное название сайта. Если вы хотите попросить бешеную цену - ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип салона красоты

    $50

    Здравствуйте! На днях открываем студию красоты и релаксации "Apriori" . Необходимо разработать логотип. Примерную концепцию я знаю, есть даже готовые клипарты. Нужно только разработать общий фирменный стиль : то есть дизайн вывески, визиток и рекламных буклетов, на ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад