Нужен ребрендинг логотипа "Эврика" и цветовой гаммы для интернет магазина ([url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2F%3Cnoindex%3Ewww.evrika.shop) Сайт имеет новый дизайн шапки, см скриншот. Поэтому ориентир берем на новый дизайн и создаем в цветовой гамме соответственно новому дизайну!Лого должен быть ...
Логотип для пабу міні пивоварні Fetser
Необхідно розробити логотип для нової крафтового пивоварні Fetser. Мета даного конкурсу - вибрати найкращу ідею лого. Після вибору переможця, ми готові обговорювати додаткові умови співпраці з дизайнером з доопрацювання обраного варіанту (за умови, що подана ідея буде взята в роботу). Нижче основна інформація про проект.
Ми готові розглядати будь-які, навіть найсміливіші і несподівані варіанти. Ми не ставимо ніяких обмежень по стилю.
Назва компанії: Fetser
Рід діяльності компанії: крафтового пивоварня
Коротко про цільову аудиторію: Чоловіки, переважно 25-40 років. Новатори, люблять пробувати нові сорти. Точно знають в чому перевага крафтового пива і готові за це платити. Частково - це можуть бути люди з нестандартною культурою. Частково - ITшнікі.
В якому форматі ви хочете отримати вихідні матеріали? Векторний
географія продажів: - магазини крафтового пива - ресторани
Характер і настрій бренду: Інноваційність. Щось сміливе, сучасне, унікальне. При цьому наш бренд шкідливий, що виходить за рамки, але не строгий і без агресії. Логотип створюється вперше або існував раніше і в даний час створюється заново? вперше
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