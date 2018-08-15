Логотип для пабу міні пивоварні Fetser

Необхідно розробити логотип для нової крафтового пивоварні Fetser. Мета даного конкурсу - вибрати найкращу ідею лого. Після вибору переможця, ми готові обговорювати додаткові умови співпраці з дизайнером з доопрацювання обраного варіанту (за умови, що подана ідея буде взята в роботу). Нижче основна інформація про проект.

Ми готові розглядати будь-які, навіть найсміливіші і несподівані варіанти. Ми не ставимо ніяких обмежень по стилю.

Назва компанії: Fetser

Рід діяльності компанії: крафтового пивоварня

Коротко про цільову аудиторію: Чоловіки, переважно 25-40 років. Новатори, люблять пробувати нові сорти. Точно знають в чому перевага крафтового пива і готові за це платити. Частково - це можуть бути люди з нестандартною культурою. Частково - ITшнікі.

В якому форматі ви хочете отримати вихідні матеріали? Векторний

географія продажів: - магазини крафтового пива - ресторани

Характер і настрій бренду: Інноваційність. Щось сміливе, сучасне, унікальне. При цьому наш бренд шкідливий, що виходить за рамки, але не строгий і без агресії. Логотип створюється вперше або існував раніше і в даний час створюється заново? вперше