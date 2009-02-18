Логотип для пейнтбольного клуба

Логотипы и ЗнакиЗавершен49 заявок1016 просмотров
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Для пейнтбольного клуба "Бастион" требуется сделать логотип, банер + другую продукцию рекламного характера (листовки, плакаты и т.д.). Готовые работы должны "захлёстывать" зрителя драйвом и вызывать не утолимую жажду адреналина.

В общем работы много.

Наш сайт www.PCBastion.ru - там все контактные данные.

Будут расмотренны ТОЛЬКО лучшие кандидаты!

Степан.

15 лет назад
Bastion
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Победитель конкурса
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Дмитрий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
Сделал быстро и качественно. Вносил необходимые корректировки "по первой просьбе". В общем, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Заявки фрилансеров
Videomontage
Дмитрий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад