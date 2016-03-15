Здравствуйте! Это наш сайт http://liracrm.com.ua/, прошу не обращать вниманию на стилистику. Нам нужен логотип liracrm (есть старый ужасный тут http://www.liraart.com/) Прошу обратить внимание: - liracrm имеет еще два под продукта (call2me ...
Логотип для проекта автоматизации с открытым исходным кодом. ioBroker
Есть сайт автоматизации дома (умный дом). http://ioBroker.net
Необходимо разработать логотип и иконку для проекта.
На данный момент автоматизация в основном домов, но в будущем может быть и промышленных установок. Поэтому логотип должен быть нейтрален и не содержать изображения дома.
Сейчас логотип сделан в стиле интерфейса из фильма Oblivion (см картинку). И вроде бы это довольно уникальный дизайн. Можно обыграть эту тему. Можно рассмотреть и другие предложения.
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2477
Если сработаемся, то есть ещё много заданий, которые можно сделать. (Дизайн сайта, дизайн иконок для программы (более 100), дизайн административной панели...)
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