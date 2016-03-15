Логотип для проекта автоматизации с открытым исходным кодом. ioBroker

Есть сайт автоматизации дома (умный дом). http://ioBroker.net

Необходимо разработать логотип и иконку для проекта.

На данный момент автоматизация в основном домов, но в будущем может быть и промышленных установок. Поэтому логотип должен быть нейтрален и не содержать изображения дома.

Сейчас логотип сделан в стиле интерфейса из фильма Oblivion (см картинку). И вроде бы это довольно уникальный дизайн. Можно обыграть эту тему. Можно рассмотреть и другие предложения.

http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2477

Если сработаемся, то есть ещё много заданий, которые можно сделать. (Дизайн сайта, дизайн иконок для программы (более 100), дизайн административной панели...)