Логотип для проекта автоматизации с открытым исходным кодом. ioBroker

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Закрыт1 заявка73 просмотра

Есть сайт автоматизации дома (умный дом). http://ioBroker.net

Необходимо разработать логотип и иконку для проекта.

На данный момент автоматизация в основном домов, но в будущем может быть и промышленных установок. Поэтому логотип должен быть нейтрален и не содержать изображения дома.

Сейчас логотип сделан в стиле интерфейса из фильма Oblivion (см картинку). И вроде бы это довольно уникальный дизайн. Можно обыграть эту тему. Можно рассмотреть и другие предложения.

http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2477

Если сработаемся, то есть ещё много заданий, которые можно сделать. (Дизайн сайта, дизайн иконок для программы (более 100), дизайн административной панели...)

9 лет назад
ioBluefox
Денис 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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