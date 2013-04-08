Необходимо разработать логотип для фестиваля-конкурса короткометражного кино «ART TO SEE». Задача проекта: привлечение к кинопроизводству молодых людей. Мотивация к съемкам короткометражных фильмов за счет конкуренции между участниками фестиваля-конкурса. Победитель ...
Логотип для производителя свадебных платьев
Необходим логотип для интернет магазина по продаже Свадебных платьев оптом. Название самой фабрики которое должно быть на логотипе «RUT». Сайт — http://wed-dress.com
- цветовая гамма на усмотрение
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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