Логотип для рекламного агентства

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен44 заявки277 просмотров

Добрый день нужен логотип для рекламного агентства.

з.ы.

Требуется разработчик логотипов для постоянного сотрудничества...

13 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Как всегда работа выполнена великолепно :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик. Работаем не первый раз - как всегда все супер!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа

    Требуется разработать логотип с персонажем. Подробнее выбранному исполнителю. Как минимум пара вариантов. Сроки - 1-2 дня. Всем спасибо!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен логотип для агентства недвижимости

    $50

    компания называется "МЕГАПОЛИС-НОВОСТРОЕК" нужен логотип. В приложении есть старый вариант. Хочется добиться чего то запоминающегося. от вас требуется несколько вариантов, выберем и оплачиваем один. Спасибо

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочно нужен логотип для сайта

    Доброго времени суток, веблансеры! Нужно сделать логотип для сайта и значок для избранного (Favicon). Двухцветный черно-белый. В стиле РОКОКО (подобный этому http://www.accentdecor.ru/published/publicdata/ACCENTDEACCENTDEC/attachments/SC/products_pictures/gaudi_decor_W803_enl.jpg НО НЕ ЛЕПНИНА, просто в таком стиле!!!) ...

    Логотипы и Знаки4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип

    Компании "одуванчик" требуется логотип, креативный и стильный, он не ч/б, должно быть изображение одуванчика и название компании. Пишите сроки и цену.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для детского сада

    Здравствуйте уважаемые художники. Скажу сразу, проект не мой, просто попросили посодействовать. Очень приветствуется работа на безвозмездной основе, благодарное письмо гарантируют. Если же меценатов нет, наверно оплачу из своего кармана. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать логотип

    Нужно создать логотип для сайта http://systema-trading.ru. Цвета и форму лучше взять с логотипа http://bashneft.ru, но нужно что-то еще придумать чтобы не было один в один

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад