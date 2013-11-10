Логотип для репетиторского центра

Нужен лого для других заказчиков - условия те же.

Это компания, которая занимается подготовкой учеников к гос.экзаменам, т.е. репетиторством.

Основные цвета - #225B92 + белый, может быть + серый.

Строгий лого, чтоб внушал доверие родителей)

Можно что-то вроде этого, только поинтереснее - http://www.ege-centr.ru/

Надпись - ГИА Центр или ГИА-Центр или ГИА-Центр.ру - как лучше будет

По расположению никаких четких требований нет.