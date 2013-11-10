Логотип для репетиторского центра

Сфера деятельности: грузоперевозки всех типов (авто / авиа/ морские / железнодорожные) Наименование: ООО "МегаС" Английское: MegaS Ltd Наименование ничего не означает, так сложилось исторически, "перешло по наследству", но его можно как-то обыграть исходя из сферы деятельности организации. К примеру, ...
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Нужен лого для других заказчиков - условия те же.
Это компания, которая занимается подготовкой учеников к гос.экзаменам, т.е. репетиторством.
Основные цвета - #225B92 + белый, может быть + серый.
Строгий лого, чтоб внушал доверие родителей)
Можно что-то вроде этого, только поинтереснее - http://www.ege-centr.ru/
Надпись - ГИА Центр или ГИА-Центр или ГИА-Центр.ру - как лучше будет
По расположению никаких четких требований нет.
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