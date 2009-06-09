Всем привет! Есть студия с названием «FMBM» (абривиатура от For Musicians By Musicians). Как можно понять из названия, студия предоставляет различные услуги музыкантам: разработку сайтов, фотосессии, производство клипов и т.п. Мы ...
Логотип для сайта
Логотип для сайта
Задача: переделать надпись на прикрепленном файле вместо "laptop4u.ru" на "SUSLIK" фразу "интернет магазин" оставить без изменений!
Удачи!
Заявки фрилансеров
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