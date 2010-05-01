Логотип для сайта

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Закрыт32 заявки575 просмотров

Требуется сделать логотип для сайта. Все подробности в аське 399036584

Оплата после утверждения любым удобным для вас способом (безнал, наличные в офисе, электронка)

Сюда давайте ссылки на портфолио и цена со сроками. Надо срочно. Вчера.

14 лет назад
toxavoc
Антон 
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров