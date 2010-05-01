Задание не из простых. надо будет подумать. название интернет магазина "Женские Причуды". магазин продает - одежду, мыло руной работы, косметику. (мыло, одежда, косметика - основное) в будущем ...
Логотип для сайта
Требуется сделать логотип для сайта. Все подробности в аське 399036584
Оплата после утверждения любым удобным для вас способом (безнал, наличные в офисе, электронка)
Сюда давайте ссылки на портфолио и цена со сроками. Надо срочно. Вчера.
Заявки фрилансеров
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