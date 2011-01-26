Здравствуйте,в приложении бриф на логотип заполненный клиентом ! Работать необходимо до полного утверждения заказчиком ! Жду ваших предложений ! Приоритет хорошему портфолио по лого ! Необходимо уже показать первые варианты к понедельнику ...
Логотип для сайта
Нужно сделать логотип для сайта elektrika.by
В перспективе портал о электричестве.
Просьба, не выставлять чужие картинки.
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