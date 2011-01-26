Логотип для сайта

$65
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Завершен114 заявок4264 просмотра
#1$50
#2$10
#3$5

Нужно сделать логотип для сайта elektrika.by

В перспективе портал о электричестве.

Просьба, не выставлять чужие картинки.

14 лет назад
falle_angel
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Победители конкурса

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад
#1
#1
Логотипы и Знаки
sapphires1980
Ольга 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
#3
melnikan
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
#2

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад
#1
#1
Логотипы и Знаки
sapphires1980
Ольга 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
#3
melnikan
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
#2

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