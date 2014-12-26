Логотип для сайта

нарисовать логотип. Критерии в аттач. Сайт одежды.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать логотип+фавикон для сайта. Тематика: промышленное оборудование(тали,домкраты,лебедки и т.д). Минимализм. Во вложении название и основная палитра нового сайта.
Работа:
Согласование макета
Оплата
Получения psd,фавикон,вектор
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