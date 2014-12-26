Логотип для сайта

Открываю в бизнес-центрах точки (кофе с собой).Необходим логотип и варианты с ним на кофейной карте,барной стойке(размер1*1м),предложениях дня.Название Кофе-пауза,лучше pause cafe или просто Кофе для тебя.Оплата лучше на банковскую карту.Предложения до 24.12.2014