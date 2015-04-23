Требуется разработать логотип для Android-приложения. От меня рисунок на бумаге и пояснения к нему. От вас 2-3 варианта логотипа разных и каждый из вариантов в 2-3х расцветках. По предоплате не работаю.
Логотип для сайта
логотип для сайта
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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