Логотип для сайта

Всем привет! Вот ссылка на понравившийся лого: http://joxi.ru/vAWRQYes1OKGO2 Нужно сделать выемку, как пример, лого Сбербанка http://joxi.ru/82QpG74hj93bKm Сама идея в том, чтобы было по феншую, сделать углубление в логотипе, куда стекается прибыль, успех...