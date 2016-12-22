Нужно придумать и сделать логотип для одного продукта (мяч для фитнеса) с учетом наименования компании. Подробнее в тех. задании.
Логотип для сайта
Необходимо изготовить логотип для сайта. Сайт podarochki.vip. Примеры лого во вложении.
Заявки фрилансеров
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