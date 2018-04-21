Логотип для сайта-форума обсуждения товаров и услуг

Здравствуйте! Нужно разработать логотип в синей/голубой гамме для благотворительного фонда исследования рака.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт-форум обсуждения товаров и услуг.
Для него нужен логотип + фавикон.
Подробное ТЗ скину в личку.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $70
Добрый день, Необходимо разработать логотип для online магазина. Название бренда Human tree. Логотип будет наноситься на продукцию, коробку, рекламную документацию. Из продукции на данный момент это рюкзаки и календари. Желательно чтобы логотип обладал следующими качествами: -Легко считывался-Был запоминающимся -Подходил ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен6 лет назад
- $7
Необходимо написать аналогичным шрифтом (во вложении) 2 текста: 1) wicanders пол 2) пробковый пол Стоимость 400 руб.Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен логотип для ногтевой студии под нозванием «4YourNails” Логотип долsжен ассоциироваться с уходом за собой, с ногтевой студией, быть стильным, отлично смотреться как на на белом фоте, так и на черном, должен быть читабельным. Важно: возможность разместить ...Закрыт6 лет назад
Необходимо произвести рестайлинг лого, сделать его более свежим и современным. Существующий лого во вложенииЛоготипы и Знаки36 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем добрый день. Нужен логотип для ногтевой студии под нозванием «4YourNails” Логотип долsжен ассоциироваться с уходом за собой, с ногтевой студией, быть стильным, отлично смотреться как на на белом фоте, так и на черном, должен быть читабельным. Важно: ...Закрыт6 лет назад
Здравствуйте! Мой телеграмм канал нуждается в Вашей помощи! Мне нужен специалист, который сможет сделать логотип, соответствующий стилю моего канала. Логотип должен быть очень лаконичным, и выделяться даже в миниатюрной форме. По сути, не обязательно даже добавлять надпись ...Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/Shendakov/portfolio/logotipy-i-znaki-7/logotip-i-vyveska-dlya-magazina-avosyka-1418285/]Пример работы[/url]Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт6 лет назад
SANTEHDOSTAVKA.RU Сайт по продаже сантехники: ванны, унитазы и т.д.Завершен6 лет назад
- $45
[b]1. [/b]Логотип нужен для Агенства недвижимости (продажа квартир, домов, з/у,аренда и т.д.). Название компанииСоциальный Центр Недвижимости[b]2. [/b] Цвета Серый, Зеленый +еще один наваш выбор.[b]3. [/b]Идея лого пока только аббревиатура СЦН, но вы можете предлагать своиварианты.В дальнейшемнужно будет показать как ...Завершен6 лет назад