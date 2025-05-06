Небольшой, лаконичный но стильный и солидный логотип для сайта GPS мониторинга.

Называется Cursline, перед ним внедрить спутник, который взят из бесплатных стоков.

Сам спутник очень нравится - максимально простой и красивый. Если можно его практически не менять, просто чтобы потом не сказали что именно он из бесплатных стоков. Может быть уменьшить на одну дугу "излучение" спутника.. Крылья чуть передвинуть... не знаю, пробуйте.

Пример стильного и простого логотипа - приложил