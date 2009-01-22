Логотип для сайта музыкальной группы

Логотип для консалтинговой компании "Central Asia Gate" Желательно изобразить Врата в логотипе должны присутствовать три слова - Consulting, Trade, Tourism
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Нужен логотип для локальной музыкальной группы Shantytown
Этап 1:
Сделать 12 разных прототипов. Один из вариантов в аттаче. Группа не является исполнителем типа "Вестерн", т.е. стилизация под дикий запад и все такое не обязательна. Пример дан просто как вариант.
Этап 2:
Из готовых логотипов выбирается 4 и по ним делается 2-3 разновидности на каждый
Эпат 3:
По результатам прошлого этапа выбирается один логотип и прорабатывается еще 2 его версии.
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