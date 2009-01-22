Логотип для сайта музыкальной группы

# 1 — $

Нужен логотип для локальной музыкальной группы Shantytown

Этап 1:

Сделать 12 разных прототипов. Один из вариантов в аттаче. Группа не является исполнителем типа "Вестерн", т.е. стилизация под дикий запад и все такое не обязательна. Пример дан просто как вариант.

Этап 2:

Из готовых логотипов выбирается 4 и по ним делается 2-3 разновидности на каждый

Эпат 3:

По результатам прошлого этапа выбирается один логотип и прорабатывается еще 2 его версии.