Разработать дизайн сайта интернет-магазина сетевого и WI-FI оборудования (результат в PSD),включая: Изобретение логотипа на основе идеи. Разработка цветового решения (палитры), вида и размера шрифтов. Разработка главной страницы( размещение логотипа и других элементов ...
Логотип для сайта об Андроид играх
Сайт про Андроид игры нуждается в новом логотипе.
Желающие взять участие напишите мне в личку запрос — вышлю адрес сайта, чтобы было легче подобрать подходящую цветовую гамму и стиль.
Примерные цвета, которые можно использовать: белый, черный, 97C024, 5AABC9 и любые другие, которые вы посчитаете уместными, увидев сайт.
Жду обращений.
Приз победителю — 50$.
Победитель конкурса
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