Логотип для сайта строительной компании

Ссылка на техническое задание: https://www.dropbox.com/sh/pd6lqnrusadwfss/AAAegiw1JZLgr_lHF1NhHl8_a?dl=0 Обратите, пожалуйста, внимание как нужно показывать результат, дан фон и образец. По всем вопросам с удовольствием отвечу в личке!