Логотип для сайта строительной компании

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Завершен1 заявка118 просмотров

Разработка логотипа для сайта строительной компании.

Компания занимается производством домов из SIP панелей.

11 лет назад
game-life
33 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$60
1 день
Отлично поработали. Результатом остался полностью доволен.
Очень хороший заказчик. Вовремя и задание и оплата. Буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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