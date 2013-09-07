Логотип для сайта ветеринарной клиники

$15
Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок324 просмотра
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Здравствуйте.

Есть сайт ветеринарной клиники, для него нужен логотип.

Есть ТЗ, не сложное. Вышлю заинтересованным.

Оставляйте ваши предложения, контакты.

Логотип для сайта
10 лет назад
maks-im
Макисм 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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