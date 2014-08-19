Логотип для сайта видеонаблюдения

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок188 просмотров

Всем привет!

Нужен один-полтора варианта логотипа для сайта облачного видеонаблюдения iseeall.ru. Идея есть и нужно просто ее реализовать. Идея такова: глаз в облаке. Облако примерно такое как у http://c9.io/, может быть асимметричное. Цвет синий как у элементов на сайте, глаз нужно вырезать из облака, то есть это будет одноцветный белый векторный глаз поверх синего облака. И где-то приткнуть надписи iseeall и "я всё вижу". Надпись iseeall может быть в границах облака. А может быть и нет, на ваше дизайнерское усмотрение. На картинку с облаком и глазом где-то на сайте просьба не ориентироваться.

Бюджет 1000 руб. Под полтора варианта я имею в виду, что сделать нужно один вариант, а нам скинуть исходник со всеми промежуточными наработками. Только в АИ, не корел.

11 лет назад
65536
Федор 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
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Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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