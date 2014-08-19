Нужно отрисовать логотип по макету во вложении. В нескольких цветовых вариантов, цвета: красный, синий, желтый, черный (темно-серый), белый.
Логотип для сайта видеонаблюдения
Всем привет!
Нужен один-полтора варианта логотипа для сайта облачного видеонаблюдения iseeall.ru. Идея есть и нужно просто ее реализовать. Идея такова: глаз в облаке. Облако примерно такое как у http://c9.io/, может быть асимметричное. Цвет синий как у элементов на сайте, глаз нужно вырезать из облака, то есть это будет одноцветный белый векторный глаз поверх синего облака. И где-то приткнуть надписи iseeall и "я всё вижу". Надпись iseeall может быть в границах облака. А может быть и нет, на ваше дизайнерское усмотрение. На картинку с облаком и глазом где-то на сайте просьба не ориентироваться.
Бюджет 1000 руб. Под полтора варианта я имею в виду, что сделать нужно один вариант, а нам скинуть исходник со всеми промежуточными наработками. Только в АИ, не корел.
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