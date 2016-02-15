Логотип для сервиса аренды

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Завершен1 заявка113 просмотров

Нужен качественный современный логотип для сервиса аренды. Бриф и прочие подробности — лично исполнителю. 2-3 дня.

9 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lev92
Лев 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
$25
2 дня
Все отлично, логотип на твердую «пятерку». Спасибо!
Анастасия отличный и приятный заказчик. Рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

lev92
Лев 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад

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