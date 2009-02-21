Логотип для спортивной организации

Требуется разработать логотип магазина детских колясок. Цветовая гамма преимущественно жёлтый, красный, оранжевый (яркие цвета). Должен легко переносится в чёрно-булый вариант. Название вида "Kolyski-shop" должен легко меняться на другое подобное русское название "Магазин колясок".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать логотип для организации спортивно-боевых единоборств ZENDO.
- наглядный логотип (слово-лого)
- простота
- возможноссть использования на кимоно спортсменов
- цвета красный белый и можно черный
[Дополнение: 21.02.2009 в 07:31]
После пары дней стало ясно что надо подробнее описать то, что действительно требуется.
- логотип должен быть ввиде слова (слово - наглядный логтип)
- в лого не должно быть элементов религиозного содержания и восточных шрифтов
- приветствуется красный круг (символ востока, восходящее солнце).
В примере специально лежит логотип ОА Арсенал. Этот лого емкий по содержанию. Его можно использовать как целиеом словом, так и отдельно тольео букву А (видно, она есть в щите). Именно такого же плана еужно лого.
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