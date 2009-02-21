Логотип для спортивной организации

# 1 — $

Необходимо создать логотип для организации спортивно-боевых единоборств ZENDO.

- наглядный логотип (слово-лого)

- простота

- возможноссть использования на кимоно спортсменов

- цвета красный белый и можно черный

[Дополнение: 21.02.2009 в 07:31]

После пары дней стало ясно что надо подробнее описать то, что действительно требуется.

- логотип должен быть ввиде слова (слово - наглядный логтип)

- в лого не должно быть элементов религиозного содержания и восточных шрифтов

- приветствуется красный круг (символ востока, восходящее солнце).

В примере специально лежит логотип ОА Арсенал. Этот лого емкий по содержанию. Его можно использовать как целиеом словом, так и отдельно тольео букву А (видно, она есть в щите). Именно такого же плана еужно лого.