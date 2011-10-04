Здравствуйте! Лого должно состоять из названия фирмы и знака, который может использоваться отдельно. Логотип должен быть создан в ВЕКТОРЕ. Примерный масштаб логотипа 2 (высота) :5 (ширина) ТЗ - ...
Логотип для справочного сайта.
Создать логотип для сайта с картой города и базой данных организаций
требования к лого:
1. название фирмы mapstreet или mapstreet.ru
2. эмблема отражающая деятельность фирмы (или первые два пункты должны быть объединены)
3. логотип должен хорошо читаться на следующих цветах фона 0066cc, белый, черный.
4. Логотип в векторе (цветной и черно-белый вариант)
Примеры понравившихся логотипов http://www.majordomo.ru/ http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//47/180/47180271_1249531180_logotip_dlya_vodnaya_imperiya.jpg
оплата 1000р WM. без предоплаты.
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