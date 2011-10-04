Логотип для справочного сайта.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок225 просмотров

Создать логотип для сайта с картой города и базой данных организаций

требования к лого:

1. название фирмы mapstreet или mapstreet.ru

2. эмблема отражающая деятельность фирмы (или первые два пункты должны быть объединены)

3. логотип должен хорошо читаться на следующих цветах фона 0066cc, белый, черный.

4. Логотип в векторе (цветной и черно-белый вариант)

Примеры понравившихся логотипов http://www.majordomo.ru/ http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//47/180/47180271_1249531180_logotip_dlya_vodnaya_imperiya.jpg

оплата 1000р WM. без предоплаты.

14 лет назад
Tiraska
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад
$30
2 дня
Третий раз обращаюсь за разработкой лого. И вновь всё на высшем уровне.
Только позитивное впечатление от совместной работы. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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