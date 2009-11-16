Здравствуйте! Требуется разработать название новой организации (а так же доменного имени) и сделать набросок ее логотипа. Организация занимается оказанием консультационных услуг студентам ВУЗов (написание дипломов, курсовых работ и т.п.). Название может быть как русскоязычное, так и англоязычное, и ...
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Необходимо сделать логотип для строительной компании.
Предлагайте свои условия!
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