Требуется разработать логотип для бизнеса 'dary_strawberry'. Логотип должен включать наименование, слоган 'клубничное наслаждение' и рисунок клубники. Ожидается эстетичный, минималистичный и чувственный дизайн, подходящий для использования на наклейках.
Логотип для танцювальної студії
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки2 исполнителяЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется разработать два логотипа с учетом изменений в цветах. Необходимо заменить первый логотип на глубокий синий и медь, а второй - на зеленый и медь. Предоставьте варианты с учетом новых цветовых решений.Завершен3 года назад
- $10
Требуется модернизация существующего логотипа компании, с учетом современных тенденций дизайна. Ожидается предложение по стоимости работы. Уточните, пожалуйста, условия и сроки выполнения.Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка логотипа для платформы Moon Light, символизирующего криптовалютную систему и метавселенную. Логотип должен отражать прогрессивность и технологичность, сохраняя консервативный стиль для богатых пользователей. Формат - горизонтальный, с темно-синим цветом и яркими акцентами.Завершен3 года назад
- $30
Требуется разработать логотип для проекта Simulation Lab, специализирующегося на математическом моделировании. Логотип должен включать иконку с буквой 'S', текст 'Lab', а также дополнительные элементы оформления, такие как блок-схемы и диаграммы. Работа должна быть выполнена в векторном формате, с учетом четкости отображения на различных масштабах.Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется дизайнер для разработки логотипа в форматах jef и dst, подходящего для вышивальной машинки. Необходим опыт в создании графики для текстиля и знание особенностей вышивки.Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Требуется разработать логотип для отделения инновационной медицины, посвященный нейрохирургии. Логотип должен включать схематическое изображение мозга и микроскопа, а также надпись 'ОТДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ' на русском. Необходимо предоставить векторный файл.Завершен3 года назад
Требуется разработать логотип для курьерской фирмы BezProblem, включающий название. Также необходим логотип для внутреннего сайта BezProblem System с изображением и сокращением BP. Ожидается креативный подход и оригинальные решения.Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка логотипа в нескольких форматах: jpg и png с шириной более 300 пикселей на белом фоне, а также в векторных форматах ai, cdr, eps для редактирования. Необходимы как растровые, так и векторные версии логотипа.Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка логотипа для автосервиса «Nasz Serwis». Ожидается креативный и уникальный дизайн, который отразит специфику услуг сервиса и будет легко запоминающимся для клиентов.Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт3 года назад