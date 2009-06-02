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Доброго времени суток, нам нужно логотип для теле-передачи о мотоциклах, мотодвижении... Там будут рубрики: Обзор мотоцикла, новости мото-спорта, новости мото-жизни и прочее! Название передачи MOTO-STYLE (мото-стайл) Полный полет вашей фантазии! Ждем хороших и качественных работ! Конкурс будет длится до 10.06.09, если работы не подойдут, он будет продлен! В Л.С не писать! Все что требуется, я уже описал! Фантазируйте, творите, успехов:)

1: Появился первый кандидат на победу, Некрушец Александр (Ramyx)

НЕ ВЗДУМАЙТЕ КОСИТЬ ПОД НЕГО! Творите своё!