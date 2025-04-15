Логотип для цветочного магазина

$100
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Завершен23 заявки279 просмотров
#1$100

RUSCUS FLOWERS

Для цветочного магазина для американского рынка требуется логотип, использоваться будет в печатной продукции, наклейках, бронированных лентах, визитках, на сайте. У нас огромный выбор цветов, быстрая доставка.

Нужен лаконичный дизайн, понятный американскому рынку.

Создание логотипов
месяц назад
solovev25
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Победитель конкурса

Stepan55
Степан 
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месяц назад
Все как всегда супер
В очередной раз работа с Максимом принесла только положительные эмоции. Рекомендую!

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