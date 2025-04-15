# 1 — $ 100

RUSCUS FLOWERS

Для цветочного магазина для американского рынка требуется логотип, использоваться будет в печатной продукции, наклейках, бронированных лентах, визитках, на сайте. У нас огромный выбор цветов, быстрая доставка.

Нужен лаконичный дизайн, понятный американскому рынку.