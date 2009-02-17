Логотип для туристской компании

Требуется разработать логотип магазина детских колясок. Цветовая гамма преимущественно жёлтый, красный, оранжевый (яркие цвета). Должен легко переносится в чёрно-булый вариант. Название вида "Kolyski-shop" должен легко меняться на другое подобное русское название "Магазин колясок".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Название компании "New Wave Travel"
Слоган "the best you searching for"
Уважаемые участники конкурса, я вынужден уточнить задание. Название компании "New Wave Travel" слоган "the best you searching for..." второй вариант на русском языке "Новая волна путешествий", слоган "лучшее, что вы искали". Логотип должен быть выполненый в трех-цветовой гамме:- синий-красный-зеленый.
Может быть это вам поможет:- название компании было придумано после услышанной песни - "Я волна, новая волна..." и я в полной мере ощущаю это название, это действительно будет Новая волна путешествий, а также в дальнейшем планируется, что компания будет заниматься строительством-недвижимостью и многим другим по этому хотелось бы что-бы слово Travel было взаимозаменяемо:- например development без потери визуального восприятия.
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