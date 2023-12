Логотип для туристской компании

# 1 — $

Уважаемые участники конкурса, я вынужден уточнить задание. Название компании "New Wave Travel" слоган "the best you searching for..." второй вариант на русском языке "Новая волна путешествий", слоган "лучшее, что вы искали". Логотип должен быть выполненый в трех-цветовой гамме:- синий-красный-зеленый.

Может быть это вам поможет:- название компании было придумано после услышанной песни - "Я волна, новая волна..." и я в полной мере ощущаю это название, это действительно будет Новая волна путешествий, а также в дальнейшем планируется, что компания будет заниматься строительством-недвижимостью и многим другим по этому хотелось бы что-бы слово Travel было взаимозаменяемо:- например development без потери визуального восприятия.