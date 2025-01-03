Логотип для внутриигровой фракции

Требуется доработка двух фэнтези иллюстраций на основе предоставленных скетчей. Создайте яркие композиции с магической атмосферой, сохраняя взаимодействие девочки и монстра. Результат должен быть в формате PSD с высоким разрешением. Особое внимание на детали монстра, фона и персонажа. Предложите цену за выполнение заказа.