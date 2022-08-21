Требуется улучшить существующий логотип, сделав его более качественным и привлекательным. Имеется пример логотипа, на основе которого нужно разработать новый вариант. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Логотип для вокальной студии
Здравствуйте, интересует разработка логотипа для вокальной студии.
Заказываем разработку в первый раз, поэтому не до конца понимаем, какие вводные вам нужны для работы.
Студия называется "Огонь". Логотип видим в минималистичном стиле в виде скрипичного ключа-огонька.
Мы находимся в России, могут ли возникнуть сложности с оплатой вашей работы?
Заявки фрилансеров
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