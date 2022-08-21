Здравствуйте, интересует разработка логотипа для вокальной студии.

Заказываем разработку в первый раз, поэтому не до конца понимаем, какие вводные вам нужны для работы.

Студия называется "Огонь". Логотип видим в минималистичном стиле в виде скрипичного ключа-огонька.

Мы находимся в России, могут ли возникнуть сложности с оплатой вашей работы?