Разработка логотипа!
Логотип для WM-Центра LendTOP.ru
Разработать логотип для для WM-Центра LendTOP.ru
Логотип (88x31 пиксел, не более 10Кб)
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