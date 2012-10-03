Логотип для WM-Центра LendTOP.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки126 просмотров

Разработать логотип для для WM-Центра LendTOP.ru

Логотип (88x31 пиксел, не более 10Кб)

Указывайте бюджет и сроки.

13 лет назад
Goshik_16
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Заказывал логотип,профессионально,оперативно,качественно!!! Огромное спасибо за работу!!!
Очень хороший и адекватный заказчик Было очень приятно работать.

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад