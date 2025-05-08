Логотип до 15 июня

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
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#1$30
#2$5

Конкурс до 15 июня и, если активен, значит актуален.

Присылайте свои варианты.

Ищу человека, который придумает и отрисует логотип, с которым мы в дальнейшем пойдем разрабатывать ФС.

Нужен логотип для сервиса для партнерства и создания различных реферальных ссылок. Название его - friends. можно лого сделать или только из этого названия... или friends, firends' в общем на ваше усмотрение.

Целевая аудитория - предприниматели 30+ лет .

В pinterest много вариантов минималистичных стильных логотипов -надписей. Важно учесть, что в надписи должен быть 1 элемент отличительный, чтобы он символизировал что-то из этого ассоциативного ряда: дружбу, партнерство, взаимовыручку, рекомендации, дружеские советы.
Прикрепил разные референсы и визуал по кабиенту самого сервиса.

Отрисовка логотиповСоздание логотипов
3 дня назад
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