Требуется извлечь 4 логотипа из файла формата AI и сохранить их в формате PNG с прозрачным фоном. Логотипы расположены на одном листе, и необходимо подготовить 4 отдельных файла. Задача ориентирована на графических дизайнеров с опытом работы с векторной графикой.