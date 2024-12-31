Логотип, фавікон, 3 баннери, 11 картинок для товарних груп

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Закрыт12 заявок63 просмотра

Для сайту лікарських рослин travki.com.ua необхідно створити логотип, фавікон, 11 картинок для товарних груп.

Вимоги: максимально натурально, природньо.

  • Логотип - 1 шт (Формат: JPG, GIF, PNG, WEBP. Рекомендований розмір 100х100 пікселів, 2 МБ.);

  • Фавікон - 1 шт (Формат: ICO. Рекомендований розмір 16х16 пікселів.);

  • Зображення товарної групи - 11 шт (Рекомендований розмір 200х200 пікселів)

Создание иконокСоздание картинокСоздание логотипов
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