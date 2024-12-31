Необходимо разработать логотип для компании Dent-X-Pro, которая специализируется на удалении вмятин без покраски. Важно учесть предпочтения заказчика, представленные в виде примеров дизайна. Логотип должен отражать суть бизнеса и быть привлекательным для целевой аудитории.
Логотип, фавікон, 3 баннери, 11 картинок для товарних груп
Для сайту лікарських рослин travki.com.ua необхідно створити логотип, фавікон, 11 картинок для товарних груп.
Вимоги: максимально натурально, природньо.
Логотип - 1 шт (Формат: JPG, GIF, PNG, WEBP. Рекомендований розмір 100х100 пікселів, 2 МБ.);
Фавікон - 1 шт (Формат: ICO. Рекомендований розмір 16х16 пікселів.);
Зображення товарної групи - 11 шт (Рекомендований розмір 200х200 пікселів)
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