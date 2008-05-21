Нарисовать логотип для портала по детской тематике. Оплата после приема работы.
Логотип + фирменный стиль
Необходимо создать логотип и фирменный стиль для креативного агентства ТОМАТ.
Премиум сегмент, уникальные услуги рекламного агентства (design, creative, btl, pr, event)
Логотип должен оставаться в памяти, запоминаться клиенту с первого взгляда.
Яркий, свежий и легкочитаемый.
Белый фон
Цвета: красный, зеленый
Четкость и лаконичность (а-ля APPLE style)
Исключены готовые клипарты, только личное творчество !
Возможно поиграть с надписями: TOMAT creative agency.
Основной акцент на названии TOMAT
Возможно изображение помидора (как вариант), но абсолютно не обязательно - надо смотреть
Примеры логотипа (эскизы) выкладывать здесь или отправлять на адрес: [email protected]
После утверждения эскиза - доработка.
Оплата после окончательного утверждения лого и фирменного стиля.
Всем удачи =)
Заявки фрилансеров
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