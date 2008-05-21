Логотип + фирменный стиль

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт36 заявок490 просмотров

Необходимо создать логотип и фирменный стиль для креативного агентства ТОМАТ.

Премиум сегмент, уникальные услуги рекламного агентства (design, creative, btl, pr, event)

Логотип должен оставаться в памяти, запоминаться клиенту с первого взгляда.

Яркий, свежий и легкочитаемый.

Белый фон

Цвета: красный, зеленый

Четкость и лаконичность (а-ля APPLE style)

Исключены готовые клипарты, только личное творчество !

Возможно поиграть с надписями: TOMAT creative agency.

Основной акцент на названии TOMAT

Возможно изображение помидора (как вариант), но абсолютно не обязательно - надо смотреть

Примеры логотипа (эскизы) выкладывать здесь или отправлять на адрес: [email protected]

После утверждения эскиза - доработка.

Оплата после окончательного утверждения лого и фирменного стиля.

Всем удачи =)

17 лет назад
Olav_Basovski
Olav Basovski 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо доработать логотип интернет магазина

    $10

    Здравствуйте. Необходимо доработать логотип интернет магазина цифровых товаров (ресурс совсем новый). www.ruslance.net В частности переработать дизайн надписи и девиза салона. Возможно дольнейшее сотрудничество ...

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Название, лого для сети отелей

    $50

    Здравствуйте! Нужно придумать НАЗВАНИЕ ДЛЯ СЕТИ ОТЕЛЕЙ В Греции (туда входят отели не только 5*, но и 3*) ЛОГОТИП ДЛЯ НИХ И СЛОГАН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ! Вопросы и предложения ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка логотипа и дизайн визитки

    $5

    Необходимо немного доработать логотип, сделать более выраженную снежинку (серая) и разместить её в круге (как бы на монете). Идея- Аверс- обратная сторона монеты, медали, фирма занимается холодом. И нарисовать визитку.

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Логотип для компании

    Создание логотипа компании Компания занимается продажей металлобрабатывающих станков: токарные, фрезерные, обрабатывающие центры. Подробнее можно ознакомиться на сайте компании www.intervesp.ru В основном компания работает с европейскими фирмами ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Логотип журнала

    $250

    Нужен логотип для журнала..... журнал называется "коза"(журнал о тяжелой рок музыке) логотип должен нести в себе жест всех рок музыкантов знаки силы и уважения "Козу павой или левой руки" он должен быть не только брутальный ...

    Логотипы и Знаки46 заявок
    Закрыт
    17 лет назад