Нарисовать логотип нашей команды название #go2play можно просто go2play как у вас фантазия считает нужным. Логитип размерами может быть любой ,прямоугольной формы.
Логотип флеш
Задание: Срочно для сайта spacecapital.ru Необходимо создать флеш логотип "земной шар и вокруг летает спутник"
+ шапка где вокруг по небу, по млечному пути будут лететь слова: "Золотые страницы Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга"
Примерная шапка здесь http://relgros.su/index_541_738_746.html
логотип слева и активный - гиперссылка на главную www.spacecapital.ru
буквы : золотые страницы.................- должны быть флэш лететь по млечному пути
Выбранный исполнитель
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