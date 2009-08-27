Логотип флеш

Задание: Срочно для сайта spacecapital.ru Необходимо создать флеш логотип "земной шар и вокруг летает спутник"

+ шапка где вокруг по небу, по млечному пути будут лететь слова: "Золотые страницы Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга"

Примерная шапка здесь http://relgros.su/index_541_738_746.html

логотип слева и активный - гиперссылка на главную www.spacecapital.ru

буквы : золотые страницы.................- должны быть флэш лететь по млечному пути