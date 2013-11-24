Логотип и дизайн визиток

$100
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Завершен1 заявка153 просмотра

отрисовать логотип

сделать дизайн визиток

11 лет назад
rami84
Роман 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
4 дня
Один из лучших исполнителей, с которыми я работал. Понимает с полуслова, отличное чувство вкуса и стиля. Высокое качество. Очень рекомендую! Будем сотрудничать в дальнейшем.
Желаю всем таких замечательных заказчиков как Роман!) Сотрудничесво с ним проходит легко и непринужденно. Дает четко понять, что он хочет от проекта. Спасибо вам еще раз!)

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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