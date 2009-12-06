Логотип/ы для 2-ух турфирм

Логотип и фирменный стиль для ООО "БИТ" (оптово-розничная продажа компьютерной и оргтехники, основной клиент - корпоративные заказчики и государственные учреждения). Брендбук. Элементы фирменного стиля: - пустой бланк - счет на оплату - генеральная доверенность - визитка (для руководителя отдельно, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание логотипа для 2-ух туристических фирм с разными направлениями , но работающими совместно.
Если есть возможность совместить два в одном - приветствуется.
Цены договорные
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