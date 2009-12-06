Логотип/ы для 2-ух турфирм

$250
Логотипы и ЗнакиЗавершен98 заявок825 просмотров
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Создание логотипа для 2-ух туристических фирм с разными направлениями , но работающими совместно.

Если есть возможность совместить два в одном - приветствуется.

Цены договорные

14 лет назад
oranet
Олег 
55 летИзраиль
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$150
7 дней
Отличное понимание работы с клиентом ,обладет огромным терпением, желанием работать , быстрота выполнения задания и изменений . Отличные советы по улучшению продукта , как с технической стороны , так и со стороны дизайнерской.Творческий и многогранный подход к решению. РЕКОМЕНДУЕМ всем , кто хочет получить качественный продукт и отличный сервис. Работа доставила огромное удовольствие.
Отличный заказчик! Всегда на связи, всегда дает компетентные объяснения, всегда знает что ему нужно, что огромный плюс. Своевременная оплата. Спасибо за приятное сотрудничество!
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