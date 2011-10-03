Логотип и фирменный стиль

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт41 заявка353 просмотра

Нужно разработать логотип и фирменный стиль (бланк и визитка) для компании "Содействие" (финансы, кредитование). Указывайте цену, за которую готовы взяться. Заявки без цены не рассматриваются.

14 лет назад
dr_green
Василий 
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Придумать и нарисовать логотип сайта

    Для сайта строительства деревянных домов нужен красивый логотип (для stroydom.info) Каконибудь симпатичный дом на котором видно что он почти построен но работа в разгаре в цветовой гамме сочитающейся с оформлением сайта

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать логотип для компании по произв. одежды

    $50

    Разработать логотип для компании по производсту одежды. Цвета есть, идея есть, нужна реализация. Ничего сложного или необычного. Подробно в приложении. ps Крайне желательно задание сделать за сегодня. Оплата ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать логотип

    Здравствуйте! Есть логотип в формате .png, необходимо переделать его в вектор в формате Corell Draw для размещения в печатной продукции - буклеты, визитки. Называйте стоимость и срок.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип для магазина розничной торговли Чудо лейка

    $120

    Требуется разработать логотип для магазина розничной торговли. Продукция для сада и огорода. В ассортименте преобладают товары для природного и органического земледелия и садоводства. Название ЧУДО ЛЕЙКА. Основное назначение ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переделать 2 логотипа

    Нужно изменить 2 логотипа (исходники во вложении): Пьеро - избавиться от самого пьеро в овальной рамке, чтобы осталась только табличка (нужно дорисовать верхнюю кромку) Клич - сделать белый фон Отличного ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отрисовать страуса

    $50

    Здравствуйте уважаемые коллеги.нужно отрисовать птичку в векторе максимально похоже. по возможности сделать ее мене глупой и добавить ей любопытности. нужно срочно, сегодня-завтра.

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип и товарный знак

    $150

    Логотип и товарный знак (он же клеймо) для художника-ювелира. Торговая марка - Ferdinand Katz (Фердинанд Кац). Вариант, который латиницей. Логотип - что-то неформальное, нетяжелое, возможно (но не обязательно) рукописно-каллиграфическое. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать логотип компании ПромЭлектро

    $100

    Задача - разработать логотип компании Направления деятельности: - Электролаборатория- проведение испытаний электроустановок до 1000 вольт: - проектирование и монтаж систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад