Для сайта строительства деревянных домов нужен красивый логотип (для stroydom.info) Каконибудь симпатичный дом на котором видно что он почти построен но работа в разгаре в цветовой гамме сочитающейся с оформлением сайта
Логотип и фирменный стиль
Нужно разработать логотип и фирменный стиль (бланк и визитка) для компании "Содействие" (финансы, кредитование). Указывайте цену, за которую готовы взяться. Заявки без цены не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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