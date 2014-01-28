Разработать логотип для компании, занимающейся реализацией и заготовкой мяса оптом( в том числе продажа в полутушах). Название компании "Хладокомбинат Динской" Логотип должен совмещать текст и знак. Хотя просто текст ...
Логотип и фирменный стиль
Добрый день. Хотели бы заказать у Вас фирменный стиль и логотип компании. Наша компания ООО "Квинт" занимается продажей металлопроката (черного, нержавеющего - трубы, балки, арматура, листы и т.п.)
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