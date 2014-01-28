Логотип и фирменный стиль

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка113 просмотров

Добрый день. Хотели бы заказать у Вас фирменный стиль и логотип компании. Наша компания ООО "Квинт" занимается продажей металлопроката (черного, нержавеющего - трубы, балки, арматура, листы и т.п.)

11 лет назад
jaruson
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 лет назад
$150
3 дня
Все понравилось. Быстро и качественно!!!
Благодарю за интересный проект! Рад был с Вами сотрудничать.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 лет назад
Лучший дизайнер логотипов мая
#1
Логотипы и Знаки

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