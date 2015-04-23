Добрый день нужен логотип для строительной организации по производству срубовых домов, беседок, бань из оцилиндрованного бревна и т. д. Название компании Динэро. В логотипе должно быть присутствие дома, и начальной буквы ...
Логотип и фирменный стиль
Разработать логотип и элементы фирменного стиля согласно брифу.
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