Логотип и фирменный стиль

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Завершен1 заявка124 просмотра

Разработать логотип и элементы фирменного стиля согласно брифу.

10 лет назад
awd86
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$90
5 дней
Понравилось работать с Ольгой. Четко соблюдает оговоренные сроки. Ответственно подходит к выполнению работы, чувствуется качественная проработка. Дизайн получается очень красивый. Быстро вносит необходимые изменения. Вместо 3-5 получил целых 9 вариантов логотипа! Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик - вежливый, пунктуальный, всегда на связи. Четкое задание и быстрая оплата - спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад