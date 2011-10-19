Логотип и фирменный стиль для мед. клиники

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Завершен47 заявок438 просмотров

Нужно разработать логотип и фирменный стиль для медицинской клиники "Единство". Указывайте цену, за которую готовы взяться. Заявки без цены не рассматриваются.

14 лет назад
cuHopTuK
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$100
5 дней
Дарья подготовила настолько много эскизов логотипа, что было даже сложно выбрать наиболее понравившийся. Учла все мои пожелания и просьбы. Большое спасибо за качественную работу!
Приятный человек в общении, очень доступно все объясняет! Очень довольна сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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