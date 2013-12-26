Разработать несложный логотип для строительной компании занимающейся каркасным строительством. Название компании ООО "СтройРеконструкция" Что то подобное картинки в файле. но испоользовать несколько цветов синий и черный
Логотип и фирменный стиль для молодежного проекта
Нужен логотип и фирменный стиль, который будет отражать идею проекта международного молодежного образовательного центра "Вавилов сад".
Основная идея Проекта:
Создание Всемирной сети международных молодежных культурно-образовательных центров (далее - ММЦ), предполагает строительство на одной территории в 220 га 15-30 национальных лагерей, представляющих отдельные страны, их исконные культурно-этническую самобытность, менталитет, уклад и современное социально-экономическое устройство. Каждый национальный лагерь – это микромодель отдельного государства-участника Проекта. А отдельный ММЦ функционирует как микромодель международного сообщества.
ММЦ создаются по всему Земному шару, образуя Всемирную сеть международных молодежных лагерей «Вавилов сад».
Миссия Проекта:
Содействие воспитанию молодёжи, обладающей планетарным сознанием и толерантным отношением ко всем народам Земли. Способствование формированию новой мировой элиты – ярких индивидуальностей, обладающих конструктивным и прогрессивным мышлением, готовых в ближайшем будущем взять на себя историческую ответственность за процветание человечества.
Девиз Проекта: «Все познается в сравнении».
Задача Проекта:
Организовать поликультурную среду общения и взаимодействия подростков и молодёжи – представителей разных стран, в т.ч. с различным уровнем социально-экономического и политического развития, способствующей формированию межэтнической культуры, переводу межгосударственных, межрасовых, межкультурных и иных конфликтов в сотрудничество.
Подробней на сайте: vavilovgarden.com (сайт планируется переделываться, после создания нового логотипа)
Видео о проекте:
http://www.youtube.com/watch?v=IgFXBaoby2c
http://www.youtube.com/watch?v=OG-vUeNcERs
http://www.youtube.com/watch?v=1Ssd_IfWz_0
Критерии оценки:
1. оригинальность идеи, запоминаемость логотипа, смысловое значение логотипа, соответствие тематике проекта.
2. 1 место — 140 долларов за разработанный логотип и фирменный стиль.
2 место — 80 долларов за разработку только логотипа.
3. Выбрана будет только одна работа (или 1, или 2).
Победитель конкурса
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