Логотип и фирменный стиль для молодежного проекта

# 1 — $ 140

Нужен логотип и фирменный стиль, который будет отражать идею проекта международного молодежного образовательного центра "Вавилов сад".

Основная идея Проекта:

Создание Всемирной сети международных молодежных культурно-образовательных центров (далее - ММЦ), предполагает строительство на одной территории в 220 га 15-30 национальных лагерей, представляющих отдельные страны, их исконные культурно-этническую самобытность, менталитет, уклад и современное социально-экономическое устройство. Каждый национальный лагерь – это микромодель отдельного государства-участника Проекта. А отдельный ММЦ функционирует как микромодель международного сообщества.

ММЦ создаются по всему Земному шару, образуя Всемирную сеть международных молодежных лагерей «Вавилов сад».

Миссия Проекта:

Содействие воспитанию молодёжи, обладающей планетарным сознанием и толерантным отношением ко всем народам Земли. Способствование формированию новой мировой элиты – ярких индивидуальностей, обладающих конструктивным и прогрессивным мышлением, готовых в ближайшем будущем взять на себя историческую ответственность за процветание человечества.

Девиз Проекта: «Все познается в сравнении».

Задача Проекта:

Организовать поликультурную среду общения и взаимодействия подростков и молодёжи – представителей разных стран, в т.ч. с различным уровнем социально-экономического и политического развития, способствующей формированию межэтнической культуры, переводу межгосударственных, межрасовых, межкультурных и иных конфликтов в сотрудничество.

Подробней на сайте: vavilovgarden.com (сайт планируется переделываться, после создания нового логотипа)

Видео о проекте:

http://www.youtube.com/watch?v=IgFXBaoby2c

http://www.youtube.com/watch?v=OG-vUeNcERs

http://www.youtube.com/watch?v=1Ssd_IfWz_0

Критерии оценки:

1. оригинальность идеи, запоминаемость логотипа, смысловое значение логотипа, соответствие тематике проекта.

2. 1 место — 140 долларов за разработанный логотип и фирменный стиль.

2 место — 80 долларов за разработку только логотипа.

3. Выбрана будет только одна работа (или 1, или 2).