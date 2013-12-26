Логотип и фирменный стиль для молодежного проекта

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок4393 просмотра
#1$140

Нужен логотип и фирменный стиль, который будет отражать идею проекта международного молодежного образовательного центра "Вавилов сад".

Основная идея Проекта:

Создание Всемирной сети международных молодежных культурно-образовательных центров (далее - ММЦ), предполагает строительство на одной территории в 220 га 15-30 национальных лагерей, представляющих отдельные страны, их исконные культурно-этническую самобытность, менталитет, уклад и современное социально-экономическое устройство. Каждый национальный лагерь – это микромодель отдельного государства-участника Проекта. А отдельный ММЦ функционирует как микромодель международного сообщества.

ММЦ создаются по всему Земному шару, образуя Всемирную сеть международных молодежных лагерей «Вавилов сад».

Миссия Проекта:

Содействие воспитанию молодёжи, обладающей планетарным сознанием и толерантным отношением ко всем народам Земли. Способствование формированию новой мировой элиты – ярких индивидуальностей, обладающих конструктивным и прогрессивным мышлением, готовых в ближайшем будущем взять на себя историческую ответственность за процветание человечества.

Девиз Проекта: «Все познается в сравнении».

Задача Проекта:

Организовать поликультурную среду общения и взаимодействия подростков и молодёжи – представителей разных стран, в т.ч. с различным уровнем социально-экономического и политического развития, способствующей формированию межэтнической культуры, переводу межгосударственных, межрасовых, межкультурных и иных конфликтов в сотрудничество.

Подробней на сайте: vavilovgarden.com (сайт планируется переделываться, после создания нового логотипа)

Видео о проекте:

http://www.youtube.com/watch?v=IgFXBaoby2c

http://www.youtube.com/watch?v=OG-vUeNcERs

http://www.youtube.com/watch?v=1Ssd_IfWz_0

Критерии оценки:

1. оригинальность идеи, запоминаемость логотипа, смысловое значение логотипа, соответствие тематике проекта.

2. 1 место — 140 долларов за разработанный логотип и фирменный стиль.

2 место — 80 долларов за разработку только логотипа.

3. Выбрана будет только одна работа (или 1, или 2).

11 лет назад
Oksana_Logvinova
Оксана 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Победитель конкурса

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
11 лет назад
#1
Ирина отличный дизайнер. На высоком уровне выполняла все требования. Быстро реагировала на все просьбы. Приятно работать с таким ответственным и исполнительным человеком. Ирина, искренне благодарю за вашу работу! Будем сотрудничать с вами дальше.
Оксана - отличный заказчик! Всегда вовремя выходила на связь. Звонила, уточняла, искренне переживала за проект. Это очень положительно влияло на мою работу! Спасибо! Мои лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
11 лет назад
#1
ТОП-10
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