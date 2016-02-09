Логотип и фирменный стиль для производителя арболита

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок596 просмотров
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#1$100

Требуется создать логотип и фирменный стиль новой компании по производству строительного материала "арболит". Подробное описание постарался изложить в прикрепленном брифе! Если есть вопросы, пишите, постараюсь ответить. Конкурс продлится 10 дней.

С победителем конкурса возможно дальнейшее взаимодействие по созданию сайта.

8 лет назад
GrKos
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
Djul1989
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
#1
Изначально планировали не много не тот вариант, который выбрали, но Дьулустан предложил свое видение задачи и нам понравилось.
Отличный заказчик! четкое тз, своевременная оплата, всегда на связи!
Заявки фрилансеров
Djul1989
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
#1
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