Логотип и фирменный стиль для производителя арболита

Добрый день! Необходимо разработать логотип для торговой марки, которая выводится на рынок. Профиль торговой марки: Оптовая торговля аграрной продукцией выращенной в Украине, а в частности подсолнечное масло . Бриф и детальная информация в л.с. *Заказчик только с Украины **В заявке оставляйте ...