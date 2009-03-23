Логотип и фирменный стиль для службы такси

Нужно разработать логотип и название для компьютерной. Всё просто. В ЛС не писать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проектно не получилось.
Слишком много предложений... хороших... тяжело выбрать.
Поэтому - конкурс.
Дополнительная информация:
Логотип и фирменный стиль /база - лого, визитки, бланк/ для такси.
В цвете и ч/б
Название: комфорт такси "БРАВО"
Варианты написания:
комфорт-такси "БРАВО"
такси "БРАВО"
БРАВО такси
и т.п.
Естественно нужно учитывать то. что это - такси.
Возможно добавление авто (елементов), но желательно не спортивного, а представительского класса
Цветовая гамма - тоже исходя из того, что служба - это услуги, качество, комфорт и т.п.
Также нужно. чтобы в дальнейшем логотип был узнаваем и без названия - только графически.
Присутствие "шашечек" в лого - не обязательно.
Нужно учитывать, что в дальнейшем лого будет размещаться на авто разного вида и цвета.
Победитель помимо бюджета получит преимущественное право на дальнейшее сопровождение проекта - т.е. - оформление визиток, плакатов, буклетов, сайта и т.п. (но не факт:-)
Только - просьба... присылайте работы.... вас много и очень много хороших примеров.... так что - просто присылайте работы.
Игорь К
- Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Создание логотипа для девелоперской компанииЛоготипы и Знаки39 заявокЗакрыт15 лет назад
- $11
Нужен gif-рисунок размера 170px (можно шире) на 100px для форума http://ironau.ru/nyxas/index.php Цветовую схему форума менять не собираемся — поэтому исходите из того фона и того оформления, которое есть сейчас. Должно хорошо вписываться. Идеи по содержанию: • в ...Завершен15 лет назад
- $80
Необходимо создать логотип для сайта по купле-продаже бизнес идей. Название "Dreamstory". Подпись под логотипом "Купля-продажа бизнес-планов" Очень понравился логотип http://static.sape.ru/www/img/cln-in/logo.gif. Готов потратить не больше 80 USD.Логотипы и Знаки106 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется нарисовать небольшое лого для сайта компании, занимающейся предоставлением услуг в сфере IT. Возможные варианты: название компании и обвивающий её электрический импульс, название на фоне условной компьютерной сети и т.п. Размер: ~200x50 Формат: исходник + gif или ...Завершен15 лет назад
- $12
Нужен логотип для сайта апартаменты посуточно. 250х60Логотипы и Знаки52 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип компании, занимающейся оформлением подарков, по точно заданной концепции. Концепция представляет из себя следующее: на логотипе должен быть представлен подарок с чертами живого сказочного персонажа (глаза, довольная улыбка). Этот подарок протягивает цветок, чтобы ...Закрыт15 лет назад
- $15
Нужен логотип (шапка). Фон на samsung-batteries.ru , в шапке. Хотелось бы что то из корпоративного самсунговского стиля. Возможны кривые линии, витиеватости белого или других цветов. Желательно несколько вариантов на выбор. Возможно присутствие образа батарейки или ...Закрыт15 лет назад
- $50
Внимание: (1) это конкурс а не тендер. Пожалуйста соблюдайте условия работы конкурса. (2) Я не могу принять в конкурс участников указавших сумму для принятие в конкурс, так как у меня нет баланса на weblancer счёте -- по ...Завершен15 лет назад
- $5
Нужен логотип который я буду размещать на скринах. Чтоб был не объемный, схожий с тематикой сайта. Нестандартный подход приветствуется.Закрыт15 лет назад