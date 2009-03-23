Логотип и фирменный стиль для службы такси

# 1 — $

Проектно не получилось.

Слишком много предложений... хороших... тяжело выбрать.

Поэтому - конкурс.

Дополнительная информация:

Логотип и фирменный стиль /база - лого, визитки, бланк/ для такси.

В цвете и ч/б

Название: комфорт такси "БРАВО"

Варианты написания:

комфорт-такси "БРАВО"

такси "БРАВО"

БРАВО такси

и т.п.

Естественно нужно учитывать то. что это - такси.

Возможно добавление авто (елементов), но желательно не спортивного, а представительского класса

Цветовая гамма - тоже исходя из того, что служба - это услуги, качество, комфорт и т.п.

Также нужно. чтобы в дальнейшем логотип был узнаваем и без названия - только графически.

Присутствие "шашечек" в лого - не обязательно.

Нужно учитывать, что в дальнейшем лого будет размещаться на авто разного вида и цвета.

Победитель помимо бюджета получит преимущественное право на дальнейшее сопровождение проекта - т.е. - оформление визиток, плакатов, буклетов, сайта и т.п. (но не факт:-)

Только - просьба... присылайте работы.... вас много и очень много хороших примеров.... так что - просто присылайте работы.

Игорь К

[email protected]