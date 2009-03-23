Логотип и фирменный стиль для службы такси

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен66 заявок4814 просмотров
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#1$

Проектно не получилось.

Слишком много предложений... хороших... тяжело выбрать.

Поэтому - конкурс.

Дополнительная информация:

Логотип и фирменный стиль /база - лого, визитки, бланк/ для такси.

В цвете и ч/б

Название: комфорт такси "БРАВО"

Варианты написания:

комфорт-такси "БРАВО"

такси "БРАВО"

БРАВО такси

и т.п.

Естественно нужно учитывать то. что это - такси.

Возможно добавление авто (елементов), но желательно не спортивного, а представительского класса

Цветовая гамма - тоже исходя из того, что служба - это услуги, качество, комфорт и т.п.

Также нужно. чтобы в дальнейшем логотип был узнаваем и без названия - только графически.

Присутствие "шашечек" в лого - не обязательно.

Нужно учитывать, что в дальнейшем лого будет размещаться на авто разного вида и цвета.

Победитель помимо бюджета получит преимущественное право на дальнейшее сопровождение проекта - т.е. - оформление визиток, плакатов, буклетов, сайта и т.п. (но не факт:-)

Только - просьба... присылайте работы.... вас много и очень много хороших примеров.... так что - просто присылайте работы.

Игорь К

[email protected]

15 лет назад
KIgorV
Игорь 
52 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
Победитель конкурса
m2418577
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
Победитель в конкурсе на логотип и фирменный стиль! Спасибо, отлично поработали! Все было сделано хорошо и добротно. Долго отрабатывали каждую деталь, ценю терпение и профессионализм! Будем сотрудничать далее! .... прошло время.... ранова-то видно столько бурные отзывы.... после отправки денег так и не получил вторую часть работы.... т.е. - фирменный стиль... хотя конкурс был на логотип и фирменный стиль... и оплата была сделана 100%-я... за логотип (и работу над ним) спасибо... за остальное... ну что же..... каждому свое...
все отлично
Заявки фрилансеров
m2418577
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
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