Требуется разработка логотипа и визуальной презентации для Instagram магазина, специализирующегося на женской одежде. Ожидается оригинальный и привлекательный дизайн, который будет отражать стиль и концепцию магазина.
Логотип и концепция бренда женской одежды
Ищу дизайнера для создания логотипа и концепции для бренда женской одежды. Важно, чтобы у кандидата был опыт в fashion или хороший вкус. Бюджет обсуждается.
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