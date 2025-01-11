Логотип и концепция бренда женской одежды

Требуется разработать новый логотип для сайта, посвященного путешествиям по Европе на автобусе. Основная идея — сочетание лягушки с автобусом, с акцентом на реалистичное исполнение. Необходимо создать привлекательный и запоминающийся дизайн, который будет отражать тематику сайта.