Логотип и концепция бренда женской одежды

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Закрыт5 заявок41 просмотр

Ищу дизайнера для создания логотипа и концепции для бренда женской одежды. Важно, чтобы у кандидата был опыт в fashion или хороший вкус. Бюджет обсуждается.

Создание логотипов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Милана
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Евгений
 
24 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
3 отзыва
3 месяца назад
Абдулазиз
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
21 день назад
4 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
4 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
4 месяца назад
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