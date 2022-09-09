Ищем дизайнера для создания логотипа и одностраничной презентации (media kit) для рекламного агенства. Логотип должен быть квадратным с преобладанием зеленого цвета, а также требуется подобрать шрифт для названия фирмы. Образцы и текст для презентации предоставлены для ориентира.